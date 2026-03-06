Uploader By Gse7en
La CAN féminine au Maroc reportée

6 mars 2026 Sport


A douze jours de l’ouverture, la Confédération africaine de football a annoncé le report de la compétition prévue du 17 mars au 3 avril au Maroc. Le tournoi aura finalement lieu du 25 juillet au 16 août 2026.

La Coupe d’Afrique des nations féminine, initialement prévue du 17 mars au 3 avril au Maroc, a été reportée à l’été prochain (25 juillet-16 août), a annoncé jeudi la Confédération africaine de football (CAF).

« Suite à des discussions entre la CAF, ses partenaires, la Fifa et les autres parties prenantes, la CAF a décidé de reporter la CAN féminine 2026 du 25 juillet au 16 août 2026 afin de garantir le succès de cette importante compétition féminine, compte tenu de certaines circonstances imprévues », a indiqué l’instance sans plus de précisions.

La compétition, organisée tous les deux ans, accueillera 16 équipes réparties en quatre groupes. En 2024, le tournoi avait déjà eu lieu au Maroc, comme en 2022, et le Nigeria, détenteur du record de victoires (10), avait été sacré champion d’Afrique en battant le Maroc en finale (3-2).

