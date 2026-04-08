Macky Sall et l’APR à la reconquête du pays

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C’est à la permanence de l’Apr, à Mermoz, que s’est tenue la réunion stratégique du Comité de liaison et de suivi (Cls) du Secrétariat exécutif national. Une rencontre qui marque une étape clé dans la volonté de l’Alliance pour la République (Apr) de se restructurer en profondeur. Sur le terrain, l’Apr se félicite de l’état d’avancement de son processus d’implantation territoriale. L’installation des Secrétariats exécutifs départementaux (Sed) est aujourd’hui «presque achevée», avec 41 départements sur 46 déjà couverts. Fort de cette progression, le parti passe à la vitesse supérieure avec le «déploiement imminent des Secrétariats exécutifs communaux (Sec). Des superviseurs seront envoyés dans les différentes localités pour finaliser cette étape cruciale».

«Eviter les querelles de positionnement et accepter les leaders choisis par la base militante»





Dans cette dynamique, Macky Sall appelle à privilégier une approche inclusive, en laissant les responsables locaux piloter les dynamiques internes. Il invite également les responsables à «éviter les querelles de positionnement, souvent sources de divisions, et accepter les leaders choisis par la base militante. Une manière de réaffirmer la primauté du terrain sur les logiques d’appareil».

Mais au-delà de la réorganisation interne, le Cls de l’Apr a livré une critique frontale du régime en place. Le parti évoque une « morosité économique » persistante, qu’il associe à un endettement jugé « tous azimuts et irrationnel ». Les responsables de l’Apr pointent également des crises dans plusieurs secteurs clés, « éducation, transports, agriculture, emploi. À cela s’ajoute une dualité au sommet de l’État », perçue comme un facteur de blocage dans la conduite des politiques publiques. Le parti exprime ainsi « sa vive préoccupation et ses inquiétudes face à cette accumulation d’échecs du pouvoir actuel ».

Par ailleurs, l’Apr s’alarme d’une «dégradation régulière de la note du Sénégal par les agences internationales depuis deux ans». Un indicateur qui, selon le parti, reflète une perte de crédibilité du pays sur les marchés et auprès des partenaires. Cette critique s’inscrit dans une lecture plus globale d’un affaiblissement de la position du Sénégal sur la scène internationale, en rupture avec la période précédente.

Dans ce contexte, l’Apr a réitéré son soutien «indéfectible à une éventuelle candidature de Macky Sall à des fonctions internationales, notamment au sein de l’Organisation des Nations-Unies», précise le parti qui met en avant le programme porté par son leader, axé «sur le multilatéralisme, le dialogue, la paix et le développement économique». Pour ses responsables, «Macky Sall incarne une vision capable de renforcer la voix de l’Afrique dans les grandes instances internationales», vante le communiqué.

Toutefois, le Comité de liaison et de suivi a lancé un appel à l’unité et à la solidarité entre militants. L’Apr entend «capitaliser sur ses ressources humaines et son réseau national et diasporique pour engager une dynamique de reconquête. Cette stratégie repose sur une mobilisation accrue des bases, une structuration renforcée du parti et une présence plus affirmée sur le terrain», relate le texte.