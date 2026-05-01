1er Mai 2026 : Bassirou Diomaye Faye s’engage à traiter les cahiers de doléances « avec rigueur et exigence »

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À l’occasion de la Fête internationale du Travail, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce vendredi 1er mai 2026, au Palais de la République, la cérémonie officielle de remise des cahiers de doléances des organisations syndicales.

Devant les partenaires sociaux réunis, le chef de l’État a salué les avancées enregistrées en l’espace d’une année dans la mise en œuvre du Pacte national de stabilité sociale.

“Chers partenaires sociaux, je tiens à réaffirmer que les cahiers de doléances qui me sont remis ce jour feront l’objet de la même rigueur et de la même exigence dans leurs traitements. Je demande également au gouvernement d’accorder une attention particulière aux attentes exprimées par les organisations patronales”, a déclaré le Président Diomaye Faye. Il a précisé que c’est à travers l’entreprise que s’opère l’investissement productif, la valorisation du capital humain, la diversification de notre tissu économique et l’ancrage de la souveraineté économique nationale.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a estimé que les résultats enregistrés au niveau des inspections du travail et de la Sécurité sociale méritent d’être soulignés. Selon lui, le nombre de contrats de travail enregistrés est passé de 77 870 en 2024 à 78 231 en 2025. “Cette progression, dans un contexte économique marqué par des tensions, témoigne de la résilience de notre économie, ainsi que des efforts conjoints de l’ensemble des acteurs”, a indiqué le chef de l’Etat.

Le président de la République a également affirmé que l’État poursuivra ses efforts en vue d’améliorer l’environnement des affaires, de renforcer la transparence économique, de faciliter l’accès au financement et de soutenir la croissance des entreprises. “Il y a un appel en retour à la responsabilité de tous les partenaires sociaux afin de préserver un climat de confiance, condition essentielle du progrès économique et social”, a-t-il souligné.

En conclusion, il a lancé un message solennel aux travailleurs et aux employeurs : “Chers travailleurs, chers employeurs, la transformation profonde du Sénégal ne saurait se réaliser sans un dialogue social sincère, constructif, sans un travail décent, productif pour tous et sans une justice sociale effective”.