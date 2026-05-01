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Fête du Travail : Le SG du SYNPICS liste les doléances pour sauver le secteur de la presse

1 mai 2026 Actualité

Moustapha Cissé, secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS), a énuméré les doléances de la presse ce vendredi 1er mai 2026, à l’occasion de la fête du Travail.

Les acteurs des médias exigent notamment le paiement des dettes qui leur sont dues, accompagné d’un audit indépendant et d’un dispositif de règlement transparent. Ils plaident également pour une adaptation du modèle de financement à l’ère numérique, à travers un appui à la transformation digitale et le renforcement de la formation continue.

Par ailleurs, ils appellent à une réforme et à un renforcement de l’audiovisuel public, ainsi qu’à une gouvernance plus inclusive intégrant le SYNPICS.

Enfin, ils demandent la contribution des plateformes numériques et la mise en place d’un mécanisme de suivi gouvernemental efficace pour mieux prendre en charge les préoccupations du secteur.

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