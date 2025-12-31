2026, une année de relance et d’investissements massifs selon le Président Diomaye Faye

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Président Bassirou Diomaye Faye a lancé un message d’espoir et d’action aux Sénégalais dans son discours de Nouvel An de ce mercredi 31 décembre 2025. En effet, il a annoncé que 2026 sera l’année de la relance effective de l’investissement public, avec des projets ambitieux dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’eau, des infrastructures et de l’agriculture.

C’est ainsi que le chef de l’État annonce que le gouvernement prévoit d’investir 91 milliards FCFA dans la santé, notamment pour la construction de 35 centres de santé de proximité et l’achèvement de l’hôpital oncologique de Diamniadio. De même, l’éducation bénéficiera également d’un budget de 62,8 milliards FCFA pour la construction de 2500 salles de classe qui permettra d’éradiquer les abris provisoires. D’autres projets comme le Grand Transfert d’Eau seront aussi lancés cette année avec un budget de 50 milliards FCFA. Le chef de l’Etat souligne que ce projet de grande envergure vise à mobiliser 1,8 million de mètres cubes d’eau par jour pour répondre aux besoins de Dakar, Mbour, Thiès et Touba.

Évoquant la question de la connectivité, le Président de la République a annoncé une bonne nouvelle pour les consommateurs. Selon ses dires, le Sénégal prévoit de déployer des antennes satellitaires pour permettre à près d’un million de personnes d’accéder gratuitement et partout à Internet en 2026. Aussi, dans le domaine énergétique, 367 localités supplémentaires seront raccordées, bénéficiant à plus de 1,2 million de personnes.

Publié par EL HADJI MODY DIOP