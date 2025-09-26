Uploader By Gse7en
26e anniversaire du naufrage du bateau le Joola : Le message du Président Diomaye

26 septembre 2025 Actualité

En ce jour d’anniversaire du naufrage du bateau le Joola, le Président de la République s’est fendu d’un tweet sur ses réseaux sociaux pour adresser sa solidarité aux familles des victimes, tout en indiquant que ce drame restera inoubliable.

« En ce 26 septembre, notre Nation se recueille à la mémoire des victimes du naufrage du Joola, survenu il y a 23 ans. Ce drame, l’un des plus douloureux de notre histoire, reste gravé dans la conscience nationale. Aux familles éprouvées, j’exprime, au nom du Sénégal, compassion, et solidarité indéfectibles », a écrit Bassirou Diomaye Faye.

Pour rappel, le naufrage du bateau le Joola a eu lieu le 26 septembre 2002 et a fait 1863 morts selon les chiffres officiels.


El HADJI MODY DIOP

