2e projet de LFR pour 2025 : Cheikh Diba donne les motifs

Devant la commission des finances de l’Assemblée nationale, le ministre des finances et du budget a défendu son deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2025 en donnant les justificatifs. Cheikh Diba a présenté les principaux éléments qui justifient ce projet de loi. Il s’agit notamment de la constatation d’une baisse des recettes budgétaires, la régularisation des dépenses budgétaires, l’ajustement des dépenses financées sur ressources extérieures ainsi que la mise en conformité avec la nouvelle architecture gouvernementale.

Selon lui, les moins-values de recettes internes et externes sont attendues à 137,8 milliards de FCFA. À l’en croire, la baisse des recettes, la révision à la baisse des projections de dépenses pour l’exercice 2025 est une exigence pour le maintien de l’équilibre budgétaire. Cet ajustement concerne aussi bien les ressources internes qu’externes.

De même, Cheikh Diba indique que les décrets d’avance, d’un montant de 213,4 milliards de FCFA, pris en 2025 afin de répondre à des situations d’urgence, de nécessité impérieuse et d’intérêt national, seront régularisés par le présent projet de loi de finances rectificative. Ces décrets d’avance concernent notamment le fonds de calamité pour la provision et les imprévus pour un montant de 8 milliards de FCFA, l’achèvement des travaux de la polyclinique de l’hôpital principal de Dakar pour un montant 12 milliards 440 millions de FCFA, l’acquisition de voiture de combat d’infanterie avec un montant de 11 milliards 825 millions de FCFA.

D’autres décrets d’avance ont porté sur la réaffectation de prévisions de tirage sur les pré-projets à des projets comme celui de construction de 46 lycées pour 36 milliards 980 millions de FCFA, de construction d’écoles élémentaires pour 4 milliards 991 millions 970 437 FCFA, de construction de 46 collèges d’enseignement pour 7,996 milliards de FCFA, d’acquisition d’équipements techniques pour les universités publiques pour 13 milliards 632 millions de FCFA, de construction de l’université Souleymane NIANG de Matam pour 11 milliards 74 millions de FCFA.

Dans la même veine, le ministre des finances affirme que le projet de construction et d’équipement de 2500 salles de classe, de 3000 blocs administratifs équipés, de 480 blocs d’hygiène, de 500 branchements au réseau d’eau potable, de 100 mini-forages équipés et de 50 000 mètres linéaires de mur de clôture en matériaux classiques pour un montant de 25 milliards de FCFA est également concerné. Ces initiatives visent à répondre aux besoins urgents des populations et à améliorer les infrastructures du pays, d’après ses dires.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com