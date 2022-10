2e quinquennat, vente des cartes…: Le maire Moussa Sow et la jeunesse de Bby sonnent la grande mobilisation

Bby de Podor lance le compte à rebours de la présidentielle 2024. La jeunesse de Podor, unie comme un seul homme autour de Moussa Sow, maire de Walaldé et coordonnateur national du Puma a réaffirmé son soutien sans faille au président Macky Sall. Ces jeunes ont salué les réalisations du chef de l’Etat dans le département avant d’exhorter l’ensemble des responsables et militants, à soutenir sans réserve la politique du chef de l’Etat. Il faut dire que sous la houlette du maire de Walaldé, une localité située dans le département de Podor, ces jeunes ont multiplié les rencontres ces derniers jours pour réitérer leur ancrage et celui de leurs localités derrière leur leader.

Par la même occasion, Ils ont pris l’engagement de placer le maximum de cartes de membre de l’APR dans le département conformément aux instructions du président de la République. Ils ont été rejoints, à cet effet, par les nombreuses femmes du département toujours derrière Moussa Sow. Ces dernières comptent organiser d’ici le 5 novembre prochain un grand rassemblement pour mettre sur pied un plan d’action afin de montrer encore une fois que tout Podor est derrière son excellence, Monsieur le président de la République, Macky Sall. Ces jeunes et femmes comptent également sillonner tout le département pour mobiliser le maximum de militants. S’agissant de l’élection présidentielle de 2024, ils sont unanimes à dire « oui pour un deuxième mandat de 5 ans du président Macky Sall ».