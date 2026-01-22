2e sacre du Sénégal en CAN : Le message poignant de la ministre des Sports

Partager Facebook

Le Sénégal a écrit une nouvelle page de son histoire footballistique en remportant brillamment la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 face au Maroc. La ministère de la Jeunesse et des Sports a réagi à ce deuxième sacre en adressant ses félicitations les plus chaleureuses aux Lions de la Teranga, qui ont démontré, selon elle, un engagement exemplaire, une combativité remarquable et un patriotisme sans faille tout au long de la compétition.

Dans un communiqué, Khady Diène Gaye a salué le travail rigoureux et visionnaire du staff technique et médical, ainsi que celui de la Fédération sénégalaise de Football, dont le management déterminé a permis cette consécration continentale. « Cette victoire est celle de toute une Nation unie autour de ses valeurs de courage, de discipline, de solidarité et d’excellence », a-t-elle déclaré.

Elle a également remercié les supporters sénégalais pour leur mobilisation exceptionnelle et leur soutien indéfectible, qui ont contribué à cette victoire historique. »Vive le sport sénégalais ! Vivent les Lions du Sénégal! Vive le Sénégal victorieux et uni ! » a conclu Madame la ministre.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

