2e sommet de l’AES : Le collège des Chef d’État lance officiellement la télévision AES

Le Président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et ses homologues de la Confédération AES, ont procédé, ce mardi, au lancement officiel de la Télévision AES.

‎Le lancement officiel de la télévision AES confirme la volonté des dirigeants de se doter d’un instrument de communication stratégique destiné à renforcer l’information des populations et à porter la voix commune du Sahel.

‎Les médias de la Confédération AES (Radio, Télévision et Agence de presse) se veulent des outils de communication souverains, capables de porter un narratif en phase avec les réalités, les priorités et les aspirations des peuples du Sahel.

‎Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso