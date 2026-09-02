« 30 jours pour le juste prix » : La riposte des consommateurs contre la vie chère au Sénégal

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La hausse des prix met les ménages sénégalais à rude épreuve. Du marché de Dakar aux familles, le cri d’alarme est le même. Le prix de la viande illustre cette flambée. Le kilogramme de bœuf, qui se négociait encore à 4 000 F CFA il y a quelque temps, atteint désormais 5 500 F CFA tandis que celui de mouton se négocie jusqu’à 7 000 F CFA dans certains points de vente. Le phénomène ne concerne pas uniquement la viande. Les denrées alimentaires, le carburant et plusieurs services connaissent également une nette augmentation des prix.

Face à cette situation, des consommateurs ont lancé une campagne baptisée « 30 jours pour le juste prix ». Le mouvement qui appelle à une mobilisation citoyenne a déjà réuni plus de 3 000 consommateurs. Pour les initiateurs, l’objectif est de faire entendre la colère des populations et d’inciter les autorités à prendre des mesures plus fermes contre la hausse des prix.

La campagne prévoit notamment le boycott progressif de certains produits dont les prix sont jugés excessifs. Une marche pacifique est également annoncée à Dakar ce samedi pour réclamer plus d’actions de la part des pouvoirs publics.