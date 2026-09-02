Secteur de la santé: Bassirou Diomaye Faye ordonne l’accélération des chantiers hospitaliers et le recrutement de personnel

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Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est penché sur la situation sociale dans le secteur de la santé en demandant d’engager « les concertations adéquates avec toutes les parties prenantes, en vue d’asseoir une stabilité sociale durable ». Soucieux du renforcement des capacités d’accueil médicales, le chef de l’État a exigé d’accélérer la réception, dans les délais impartis, de l’ensemble des infrastructures sanitaires actuellement en construction, en insistant « particulièrement sur l’hôpital Aristide Le Dantec, le Centre national d’Oncologie et l’hôpital de Ourossogui ».

Dans la même dynamique, le président de la République a instruit le Premier ministre de concevoir un « programme d’urgence pour la densification de la carte sanitaire en Établissements publics de santé (EPS) ». Le chef de l’État a également ordonné au gouvernement de renforcer la veille sanitaire sur le territoire, de mobiliser les ressources nécessaires au déploiement systématique des campagnes nationales de vaccination, tout en accélérant « les procédures de recrutement des nouveaux personnels de santé »