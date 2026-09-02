FAUX: Pape Gueye et Ismaila Sarr ne se sont jamais battus au lendemain de la défaite des lions en seizième de finale de la coupe du monde 2026

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Des informations faisant état d’une bagarre entre Pape Gueye et Ismaïla Sarr ont circulé sur les réseaux au lendemain de la défaite des lions en seizième de finale de la coupe du monde de football.Cette information est fausse.

Le journaliste Baba Aïdara a affirmé sur l’antenne d’iTv que les joueurs sénégalais Pape Alassane Gueye et Ismaïla Sarr avaient eu un vif échange, s’insultant de mère, et avaient failli en venir aux mains avant d’être séparés.

Vérification

À Partir de mots clés “ post d’Ismaila Sarr sur son altercation avec Pape Gueye au lendemain de la défaite des lions en seizième de finale de la coupe du monde 2026” nous avons pu constater que l’information était fausse.. Car via un post sur instagram, Ismaïla Sarr a tenu à rétablir la vérité en démentant les rumeurs d’une altercation avec Pape Gueye. » Je veux aussi mettre fin à une rumeur qui circule: il n’y a jamais eu d’altercation entre Pape Gueye et moi.C’est totalement faux.Dans les moments difficiles , certains cherchent à créer des divisions.Notre réponse sera toujours la meme:rester unis. »

Une recherche google à partir de mots clés “ supposée altercation entre Pape Gueye et Ismaïla Sarr” a permis de savoir qu’il s’agit d’une fausse information largement relayée sur les réseaux sociaux. Des sites jugés crédibles tels que wiwsport et seneweb ont également démenti l’information.

PesaCheck a aussi examiné les propos du journaliste Baba Aidara sur une supposée bagarre entre les deux joueurs et a trouvé fausse l’information.

A l’issue de notre vérification , nous concluons qu’il n’y a jamais eu de bagarre entre Ismaila Sarr et Pape Gueye au lendemain de la défaite des lions en seizième de finale de la coupe du monde 2026.