Sénégal : le Frapp dénonce une «forfaiture» du FMI et réclame la suspension de l’accord financier

Au cours d’une conférence de presse, ce mercredi 02 septembre, le Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine (Frapp) a dénoncé la «forfaiture» du Fonds monétaire international (FMI) et exigé la suspension «de toutes les dispositions» de l’accord de principe qui a été signé avec le Sénégal pour le déblocage de 1243 milliards FCFA sur la période 2026 – 2029.

«Que le gouvernement suspende toutes les dispositions de l’accord qui ne vont faire qu’alourdir le poids de la dette. Nous appelons toutes les forces vives de la Nation pour ne pas laisser passer cette forfaiture», a déclaré Soulemane Guèye, délégué général du Frapp.

Pour lui, à travers cet accord, le gouvernement «a décidé de sacrifier 11 millions de ménages pour faire plaisir aux créanciers» et de faire du Sénégal, avec la «complicité» du FMI, d’un «laboratoire» d’expérimentation.

«Nous n’accepterons pas cela. Les mobilisations ont commencé et continuerons de plus belle», a-t-il prévenu, tout en appelant à des «concertations nationales pour trouver des solutions endogènes» à la crise financière qui secoue le Sénégal.

«La restructuration ne marche pas»

Enfin, Souleymane Guèye a soutenu que le FMI «sait que la restructuration ne marche pas», accusant l’Institution d’être au service de l’impérialisme. «C’est la première fois que le FMI accepte qu’un gouvernement n’utilise pas le mot ajustement ni le mot restructuration, mais parle du plan de traitement de la dette, nous sommes un laboratoire. Et nous refusons aujourd’hui que le Sénégal soit un laboratoire pour le FMI pour pouvoir appliquer des politiques et des stratégies qui ont été conçues ailleurs», a-t-il conclu.

Pour rappel, après la conclusion de l’accord, Cheikh Diba, ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, a rejeté toute idée de restructuration, évoquant plutôt un «Plan de traitement de la dette».