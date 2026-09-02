Paix, stabilité, jeunesse : Cheikh Bouh Diop décrypte le message du Khalife général de Ndiassane

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Le célèbre chanteur religieux de la famille Kountiyou de Ndiassane, Cheikh Bouh Diop, s’est prononcé sur l’adresse solennelle délivrée par le Khalife général lors de la cérémonie officielle de la 143ᵉ édition du Gamou.

​Expriment sa vive satisfaction face au discours du guide spirituel, Cheikh Bouh Diop estime que l’intervention est à la hauteur des attentes des fidèles. Selon lui, le Khalife a livré une adresse en parfaite adéquation avec l’actualité nationale et la conjoncture sociale que traverse actuellement le Sénégal.

​Pour le chantre religieux, cet appel appuyé à la paix, à la stabilité et à la cohésion nationale s’inscrit dans la continuité naturelle de la tradition de la cité religieuse. Il a rappelé que Ndiassane a toujours œuvré pour la préservation de la concorde nationale et la sérénité du pays.

​Cheikh Bouh Diop a particulièrement mis en exergue la portée de la sensibilisation destinée aux jeunes. Il considère que cette orientation revêt une importance capitale, la jeunesse représentant le fer de lance et l’avenir de la nation.

​Le chanteur a souligné que cette attention particulière portée aux jeunes s’inscrit directement dans le sillage de l’héritage du fondateur de Ndiassane, qui a toujours valorisé leur rôle dans l’édification sociale. À travers son analyse, Cheikh Bouh Diop lance un appel aux fidèles, et plus particulièrement à la jeunesse, à s’approprier les recommandations du Khalife afin d’œuvrer activement pour le développement du Sénégal.