Ndiassane : Le khalife général appelle au pardon, à la cohésion sociale et au rejet de la violence

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À l’occasion de la cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane, le porte-parole du khalife général, Cheikhal Khalifa Kounta, a délivré un message axé sur la paix, la cohésion sociale et le respect des enseignements de l’Islam.

Revenant sur les enseignements du Prophète Mouhamed (PSL), il a invité les musulmans à s’y référer pour préserver la paix et la stabilité dans les sociétés. Il a notamment appelé les populations à valoriser la vérité et à éviter les propos susceptibles de diviser ou de provoquer des tensions.

Cheikhal Khalifa Kounta a également insisté sur la dignité, rappelant que nul ne peut tout obtenir dans ce bas monde. Il a exhorté les fidèles à privilégier le travail tout en préservant leur dignité et en respectant les recommandations du Prophète Mouhamed (PSL).

Le porte-parole du khalife a, par ailleurs, appelé au pardon, à la solidarité et à l’acceptation de la volonté divine. Il a insisté sur l’importance de préserver les liens sociaux et de renforcer la cohésion au sein de la société.

Des relations interreligieuses saluées

Cheikhal Khalifa Kounta a salué les bonnes relations entre les différents foyers religieux du Sénégal. Il s’est particulièrement réjoui de la présence de plusieurs familles religieuses à Ndiassane et de leurs contributions à la réussite du Gamou.

Il a invité les fidèles à préserver ces relations et à continuer de promouvoir la paix, le dialogue et la stabilité dans le pays.

Le porte-parole du khalife a également salué l’engagement de l’État dans l’organisation du Gamou. Selon lui, les engagements pris par les différents services de l’État ont été respectés. Il a remercié les autorités administratives et locales pour leur disponibilité, avec une mention particulière au gouverneur de Thiès, Saër Ndao, dont il a souligné le rôle important dans la réussite de l’événement.

Le khalife rejette toute incitation à la violence

À travers son message, le khalife général de Ndiassane, Cheikh Bouh Sidy Makhtar Kounta, a invité les fidèles à retourner aux valeurs fondamentales de l’Islam et aux enseignements du Prophète Mouhamed (PSL).

Il a particulièrement insisté sur le rejet de la violence, appelant les musulmans à ne jamais l’inciter ni la promouvoir. Selon le khalife, un bon musulman ne saurait appeler à la violence.

Appel à la responsabilité de la presse

Le khalife général de Ndiassane a également adressé un message à la presse nationale, dont il a salué le rôle dans la couverture et la diffusion des événements religieux.

Tout en remerciant les professionnels des médias pour leur contribution, il les a invités à plus de responsabilité, notamment en évitant de diffuser des images ou des informations susceptibles de heurter la sensibilité des personnes.

Pour le khalife, la presse doit pleinement jouer sa partition dans la préservation de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale au Sénégal.