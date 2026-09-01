Fin de mission au Sénégal : des déclarations conjointes attendues cet après-midi

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Des déclarations conjointes ou coordonnées sont attendues cet après-midi du côté du ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, avec une intervention programmée de Cheikh Diba, et du côté du Fonds monétaire international (FMI), qui doit officialiser le bilan de sa mission à travers sa cheffe de mission, Mercedes Vera Martin.

Cette double prise de parole intervient au terme de la mission menée à Dakar du 19 août au 1er septembre 2026. Selon une source proche du dossier interrogée par Reuters, les discussions ont été constructives et des « évolutions positives » étaient attendues à l’issue de ces pourparlers cruciaux visant à négocier un prêt de remplacement.

Malgré une croissance du PIB réel de 6,7 % en 2025 et une forte baisse du déficit budgétaire, le Sénégal fait face à des tensions persistantes, accentuées par la dégradation récente de sa note à « Caa2 » par l’agence Moody’s.

Pour valider un accord au niveau des services (Staff-Level Agreement), les autorités s’emploient à finaliser les derniers détails avec l’institution de Bretton Woods. Comme l’a rappelé le porte-parole du FMI, « les services du Fonds et les autorités travaillent en étroite collaboration pour finaliser les éléments restants et s’assurer que tout accord éventuel repose sur une base solide et durable ».