Le FMI et le Sénégal reprennent leur coopération, un prêt de 2,2 milliards de dollars accordé à Dakar

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Le Fonds monétaire international (FMI) et le Sénégal ont annoncé mardi 1er septembre un accord sur le principe d’un prêt de 2,2 milliards de dollars afin d’appuyer Dakar et de participer au rétablissement de la santé financière du pays aux prises d’une dette vertigineuse de 132% du PIB. L’information a été relayée par RFI.

Selon le médias français, la décision a été prise près de trois ans après la suspension par le FMI de leur dernier prêt (de 1,8 milliard de dollars) avec le Sénégal, en raison de la révélation par Dakar d’une dette cachée de plus de 9 milliards de dollars contractée par l’administration précédente.