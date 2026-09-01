OUVERTURE DE LA DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE L’ANNÉE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

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C’est parti pour une nouvelle session extraordinaire à l’Assemblée nationale. Après une première session consacrée à l’examen de projets et de propositions de loi, l’hémicycle ouvre officiellement sa deuxième session extraordinaire de l’année. Une session dont l’ordre du jour est entièrement consacré à un seul point : la déclaration de politique générale du Premier ministre, Al Aminou Lô.

Pour ouvrir cette session, la moitié plus un des députés de l’Assemblée nationale, soit au moins 83 députés sur les 165 que compte l’institution, devait être présente. Avec 106 députés présents à la séance, le quorum est donc largement atteint. Reste désormais à connaître la date du face-à-face entre le Premier ministre et les parlementaires.

En l’absence, pour le moment, d’une date fixée par le Président de la République, la Conférence des présidents peut, conformément aux règles de fonctionnement de l’Assemblée nationale, arrêter le calendrier des travaux et déterminer la date de la déclaration de politique générale.

Cette deuxième session extraordinaire, ainsi ouverte, prendra fin dès l’issue de la déclaration de politique générale du Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lô.