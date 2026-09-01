Cheikh Bara Ndiaye alerte sur un scénario à la « Khalifa Sall » pour faire tomber le maire de Dakar

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Le député Cheikh Bara Ndiaye a fait de graves révélations concernant la gestion et le statut politique de la mairie de Dakar. Selon le parlementaire, des manœuvres en coulisses seraient actuellement orchestrées pour fragiliser l’équipe municipale et provoquer, à terme, la mise en place d’une délégation spéciale.

​Prenant publiquement la parole, l’élu soutient que des acteurs politiques auraient été mobilisés dans ce dessein exclusif : « Des personnes sont engagées pour prendre la mairie et imposer une délégation spéciale. Le seul objectif, c’est la politique. Parce qu’il y a beaucoup d’argent là-bas, et j’en ai même des preuves », a-t-il affirmé avec véhémence.

​Pour Cheikh Bara Ndiaye, la finalité de cette entreprise viserait directeme« J’ai des preuves ! » : Cheikh Bara Ndiaye alerte sur un scénario à la « Khalifa Sall » pour faire tomber le maire de Dakartnt la formation politique au pouvoir et la gouvernance de la capitale : « Ils n’ont qu’un seul but : détruire Pastef et récupérer la mairie de Dakar. »

​Poussant son analyse plus loin, le député établit un parallèle direct avec les déboires judiciaires de l’ancien édile de la ville : « Ils peuvent même accuser le maire de diffamation ou monter d’autres griefs contre lui, exactement comme cela avait été fait avec Khalifa Sall », a-t-il prévenu, évoquant un scénario de destitution orchestré.