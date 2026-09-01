Infrastructures sportives à Marsassoum : le cri du cœur de Moussa Sané pour un stade moderne

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À Marsassoum, le développement du football local se heurte à un obstacle majeur : l’absence d’infrastructures adéquates. Moussa Sané, président de la zone de Marsassoum, tire la sonnette d’alarme sur les conditions précaires dans lesquelles évoluent les jeunes talents de la localité.

Bien que la zone dispose d’un terrain clôturé, celui-ci demeure praticable uniquement sur du sable, une surface inadaptée qui freine considérablement l’éclosion des jeunes footballeurs. Moussa Sané plaide fermement pour la construction d’un véritable stade doté d’une pelouse gazonnée, de projecteurs et de tribunes. Selon lui, de tels aménagements sont indispensables pour faciliter le travail d’encadrement de la zone, accompagner les clubs locaux et offrir aux joueurs des conditions de formation décentes.

Des promesses non tenues et un appel aux autorités

Le constat est d’autant plus amer que le potentiel sportif de la région est jugé exceptionnel. Le président de la zone n’hésite pas à soutenir que Marsassoum regorge de pépites capables de rivaliser avec l’élite, certaines surpassant même le niveau de figures nationales à leurs débuts. Cependant, en raison du manque de moyens et d’un accompagnement adéquat, ces jeunes peinent à exprimer leur potentiel et à percer au-delà du niveau local.

Face à cette situation qui paralyse l’essor du sport régional, les dirigeants locaux multiplient les démarches. Les autorités sportives et municipales notamment l’inspecteur départemental du sport, l’inspecteur régional, le président de la ligue de Sédhiou, le maire ainsi que les personnes ressources de la commune ont été formellement interpellées.

Malgré les nombreuses promesses formulées au fil des années, aucune réalisation concrète n’a encore vu le jour. Moussa Sané réitère donc son plaidoyer et lance un appel pressant à toutes les parties prenantes pour que Marsassoum bénéficie enfin d’un stade digne de ce nom.