FMI-SÉNÉGAL : LES DISCUSSIONS AVANCENT, LA DETTE TOUJOURS AU CŒUR DES ENJEUX

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Le Sénégal et le FMI avancent vers un possible nouvel accord. Après plusieurs jours de discussions à Dakar, la mission du Fonds fait état de progrès « substantiels » et d’échanges « constructifs ». Mais derrière ces signaux encourageants, un dossier reste au cœur des négociations : la dette publique. Le FMI estime à plus de 11 milliards de dollars les montants supplémentaires qui n’avaient pas été déclarés. Pour Dakar, l’enjeu est donc de taille. Il faut désormais convaincre le Fonds de la capacité du Sénégal à assainir durablement ses finances publiques. Le gouvernement devra notamment présenter un plan crédible de réduction du déficit et de maîtrise de la dette. Un éventuel accord avec le FMI permettrait au Sénégal de retrouver un soutien financier, mais aussi de restaurer la confiance des investisseurs et des partenaires internationaux. Pour l’heure, les discussions se poursuivent. Et si le FMI se montre optimiste, aucun accord définitif n’est encore annoncé.