Consolidation budgétaire : le gouvernement écarte tout « ajustement structurel »

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Le gouvernement sénégalais exclut toute assimilation entre la consolidation budgétaire engagée dans le cadre du nouvel accord avec le Fonds monétaire international (FMI) et un quelconque « ajustement structurel ».

« Ce n’est pas un ajustement structurel », a clairement indiqué le responsable, en réponse à une question sur la nature des mesures de correction prévues dans le cadre de l’accord technique conclu avec le FMI.

Il a expliqué que la consolidation budgétaire repose principalement sur deux leviers : l’amélioration du niveau de mobilisation des recettes et la maîtrise des dépenses publiques.

Selon lui, la réduction des dépenses doit toutefois être menée avec prudence, dans la mesure où une baisse excessive pourrait affecter l’investissement productif et, par conséquent, la croissance économique.

« Ce qui est risqué avec la réduction des dépenses, c’est que la baisse des dépenses impacte l’investissement productif et la croissance économique », a-t-il relevé.

Dans le cas du Sénégal, il assure que cette logique ne constitue pas l’approche retenue. Le gouvernement entend plutôt identifier « toutes les marges d’efficience budgétaire » et les économies susceptibles d’être réalisées, avant de les réorienter vers des secteurs prioritaires.

Ces économies devraient notamment être consacrées à l’investissement productif, aux dépenses sociales jugées importantes ainsi qu’aux transferts monétaires destinés à améliorer le bien-être des populations.

Cette orientation s’inscrit dans l’objectif de ramener progressivement le déficit budgétaire vers le seuil de 3 % du PIB, tout en préservant les dépenses susceptibles de soutenir l’activité économique et la protection sociale.

« Voilà en tout cas le sens de cet accord que nous avons. Mais nous ne sommes pas dans de l’ajustement structurel, encore une fois », a-t-il insisté.