Subventions énergétiques : le gouvernement veut passer d’une logique généralisée à un ciblage

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le traitement des subventions énergétiques relève de la politique budgétaire, tandis que la question de la dette obéit à une logique distincte. « Le plan de traitement des questions de subvention n’a aucun rapport avec le plan de traitement de la dette », a souligné Cheikh Dina le ministre de l’économie.

Selon lui, la situation actuelle impose toutefois de revoir le système de subventionnement. Dans le secteur de l’énergie, « 65 % des subventions bénéficient à 20 % de la couche de la population la plus aisée ». Une situation qui, à ses yeux, pose la question de la pertinence du maintien d’un mécanisme de subvention généralisé.

« Il faut procéder au ciblage de la subvention », a-t-il préconisé, estimant que cette approche permettrait de corriger une tendance jugée défavorable à l’économie.

Le gouvernement relève également la forte exposition du budget aux fluctuations du prix du baril de pétrole. Ces variations peuvent entraîner des chocs importants sur les finances publiques, avec un impact budgétaire pouvant, selon lui, « aller des fois du simple au quadruple ».

Dans cette perspective, l’exécutif entend réduire progressivement le poids des subventions, actuellement estimé à 3,2 % du PIB, afin de parvenir à un niveau « le plus raisonnable » et « le plus viable ».

Cette réforme s’inscrit dans les discussions engagées dans le cadre du nouveau programme envisagé avec le Fonds monétaire international (FMI). L’objectif affiché est d’améliorer l’efficience budgétaire tout en évitant que le coût des subventions ne se fasse au détriment des dépenses prioritaires destinées aux populations.

Le gouvernement reconnaît toutefois qu’un volume élevé de subventions peut contribuer au financement du déficit budgétaire. Mais il maintient que le chantier des subventions et celui du traitement de la dette doivent être considérés séparément.

Le responsable a ainsi qualifié le système actuel de subventionnement d’« incohérence budgétaire » et de « cancer budgétaire », appelant à le réformer avant qu’il ne conduise à une impasse et ne compromette davantage les équilibres budgétaires.

Il a ensuite abordé une deuxième question portant sur le lien entre restructuration de la dette et ajustement structurel.