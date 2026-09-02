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À deux semaines de la clôture des dépôts de demandes d’aide au Fonds d’appui et de développement de la presse (Fadp), le bilan provisoire interpelle. Sur les différentes catégories du paysage médiatique national, les chiffres font apparaître une forte mobilisation des radios communautaires et associatives, tandis que la presse classique (journaux, radios, Tv) reste quasiment absente.

Dans un communiqué de presse rendu public hier, le Conseil de gestion du Fadp informe les entreprises, organes et acteurs des médias publics et privés qu’une phase décisive du traitement des dossiers ouverts depuis le 29 juillet 2026 est actuellement en cours. À ce jour, 96 radios communautaires ont déjà enregistré leurs dossiers. La presse en ligne compte, quant à elle, 9 dépôts, tandis que seulement 2 radios commerciales ont effectué les démarches nécessaires.

Le constat devient beaucoup plus préoccupant concernant d’autres composantes importantes du secteur médiatique. Le Conseil de gestion fait état de zéro dépôt pour les télévisions et de zéro dossier enregistré pour la presse écrite.

Face à cette faible affluence de ces médias, le Conseil de gestion du Fonds d’appui et de développement de la presse appelle les entreprises concernées à accélérer leurs démarches avant la date limite. La plateforme de soumission, de même que les possibilités de dépôts physiques restent ouvertes jusqu’au 15 septembre 2026, renseigne le communiqué de presse.

Le Conseil insiste sur la nécessité d’une mobilisation plus importante afin de garantir une pleine équité dans l’accès aux dispositifs d’appui de l’État et de permettre à l’ensemble des composantes du paysage médiatique national de bénéficier de ce mécanisme de soutien. Le Fadp réaffirme, par ailleurs, son engagement à accompagner le développement, la modernisation et la résilience des entreprises de presse sénégalaises. Une assistance technique demeure également disponible pour aider les acteurs intéressés dans la constitution et la finalisation de leurs dossiers.