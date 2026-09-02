Sénégal : le Conseil des ministres reprend ce mercredi après plus d’un mois d’interruption

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Au Sénégal, le Conseil des ministres reprend, ce mercredi 02 septembre, après plus d’un mois d’interruption, selon les informations relayées par Les Echos. Si les raisons de cette interruption n’ont pas été communiquées, la dernière rencontre datait du 29 juillet. Depuis lors, le président Diomaye Faye avait effectué un «voyage privé» en dehors des frontières sénégalaises, alimentant même les rumeurs sur des vacances gouvernementales.

Le Conseil des ministres de ce mercredi intervient aussi dans un contexte où hier, mardi 1er septembre, le Fonds monétaire international (FMI) et le Sénégal ont conclu un accord technique de trois (03) ans pour le déblocage de 1243 milliards FCFA.