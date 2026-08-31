390 millions F CFA volés : comment deux cadres du ministère de la Santé ont dribblé le système, plus de dix «marionnettes» dans le coup

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Deux cadres du ministère de la Santé sont placés en garde à vue à la DIC. Il s’agit de Pape Abdourahmane D. et Alioune S. Le premier est gestionnaire à la Direction des ressources humaines (DRH); le second, adjoint au chef de la division Formation initiale. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux.

Sur la période 29 avril 2021-17 juillet 2026, ils auraient volé 390 millions de francs CFA en manipulant le système de paiement des allocations de stage affectées aux étudiants en septième année de Médecine. Les fonds sont envoyés aux bénéficiaires via Orange Money, à raison de 240 000 francs CFA tous les quatre mois.

D’après l’enquête de la DIC, saisie d’une plainte par le ministère de la Santé, les deux mis en cause ont inclus dans le fichier de paiement des allocations les numéros de téléphone mobile de plus d’une dizaine de leurs proches, utilisés comme des marionnettes, manifestement à leur insu. Quand ces derniers recevaient les montants, par Orange Money, ils les retiraient avant de les reverser à Abdourahmane D. et Alioune S., à la demande de ces derniers.

D’après le récit de Libération, qui révèle cette affaire dans son édition de ce lundi, la supercherie durait depuis 2021.

Le journal rapporte que les micmacs supposés des deux cadres ont été découverts par leur collègue nommé M. Bitèye, gestionnaire à la DRH du ministère depuis juin 2025 : après avoir enregistré plusieurs réclamations relatives aux allocations des étudiants en 7e année, ce dernier a voulu y voir clair. Il se rapproche de Orange finance mobile Sénégal et réclame les états correspondants pour la période 2021-2025.

Le document mis à sa disposition est truffé de bizarreries. «Au cours des vérifications, rembobine Libération, il a constaté que le fichier comportait des numéros n’appartenant pas aux allocataires. Pire encore, les numéros personnels du gestionnaire Pape Abdourahmane D. et du responsable des dossiers d’allocations, Alioune S., ont été trouvés dans le fichier.»

À la suite de la plainte du ministère de la Santé, l’enquête de la DIC a permis de coincer les mis en cause. Ils passent à table. «Mieux, signale le journal, au-delà des ristournes de leurs proches, ils ont avoué avoir reçu respectivement, sur leurs numéros personnels, 81,4 millions F CFA et 12,2 millions F CFA.»

Pour leur défense, les deux cadres reconnaissent avoir certes affecté les fonds détournés «à des actions sociales dans leurs localités, Grand-Yoff et Mbao», mais s’empressent d’ajouter que l’argent a servi aussi à «réparer les véhicules du ministère, assurer les dépenses de fonctionnement de leurs services [et à payer] les étudiants dont les comptes avaient plafonnés».

Problème : «Invités à produire les justificatifs [de ces dernières dépenses], ils ont été dans l’incapacité de le faire», signale Libération. Qui complète : «Lors de la confrontation, les proches des mis en cause ont continué à soutenir qu’ils ont versé intégralement les montants reçus à Pape Abdourahmane D. et Alioune S. Ce que ces derniers ont confirmé.»