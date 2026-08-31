Moody’s a Caa2, la quadruple peine : comment Ousmane SONKO a déstructuré tous les fondements de l’économie sénégalaise

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Pendant que le Sénégal débat de sujets qui alimentent les réseaux sociaux, les émissions télévisées et les tribunes politiques, une décision est tombée le 28 août 2026 qui aurait dû interrompre tous ces débats et s’imposer comme la priorité absolue du moment. Moody’s a dégradé la note souveraine du Sénégal à Caa2 avec perspective négative, en citant explicitement le risque de défaut.

En deux ans, le Sénégal est passé du 2e rang africain au 46e rang sur 52 économies et du premier rang en Afrique de l’Ouest au 15e sur 16. C’est une chute de 98,9 % en une seule année. Une dégringolade sans équivalent documenté parmi les grandes économies africaines. Cette dégradation à Caa2 par Moody’s le vendredi 28 aout 2026 est l’aboutissement d’une séquence économique, budgétaire et institutionnelle conduite entre 2024 et 2026 par Ousmane SONKO, dont les conséquences vont peser lourdement sur notre pays.

Rarement un pays disposant d’autant d’atouts stratégiques, de ressources énergétiques nouvelles et d’un capital de confiance historiquement solide aura connu, sur une période aussi courte, une telle dégradation simultanée de sa crédibilité financière, de son attractivité économique, de son accès aux financements internationaux et de sa perception du risque souverain.

Cette trajectoire constitue un cas d’école de ce qui peut arriver lorsqu’une stratégie de rupture et de dénonciation permanente des déséquilibres hérités ne parvient pas suffisamment vite à se transformer en stratégie de reconstruction de la confiance. Car les marchés financiers peuvent comprendre un héritage difficile ; ils pardonnent beaucoup moins l’incertitude durable et l’absence de visibilité.

C’est précisément ce qui fait de cette période une« quadruple peine » pour le Sénégal : une crise des finances publiques, une crise du refinancement, une crise de crédibilité financière internationale et une crise d’attractivité économique. Une telle combinaison est suffisamment rare pour constituer, demain, un véritable sujet d’étude sur les liens entre gouvernance, confiance des marchés et souveraineté économique.

La première peine est celle de la perte de crédibilité budgétaire. La séquence ouverte en 2024 a révélé des passifs plus importants que ceux précédemment déclarés ainsi qu’un déficit budgétaire de 13,4 % du PIB, remettant en cause la perception du risque Sénégal sur les marchés. Ce qui devait être un exercice de vérité budgétaire s’est progressivement transformé en crise de confiance sur la capacité de l’État à reprendre le contrôle de sa trajectoire financière.

La deuxième peine est celle du refinancement et de l’endettement. Avec des besoins bruts de financement estimés à près de 25 % du PIB en 2026, une dette appelée à rester proche de 100 % du PIB et des charges d’intérêts représentant désormais 23,7 % des recettes publiques, le Sénégal voit ses marges budgétaires se réduire fortement. Une part croissante des ressources publiques est orientée vers le service de la dette plutôt que vers l’investissement, les infrastructures ou les politiques sociales.

La troisième peine est celle de la perte d’ancrage financier international. L’absence prolongée d’un programme avec le FMI n’a pas seulement privé le pays de ressources concessionnelles ; elle a également affaibli un important signal de crédibilité auprès des investisseurs et des bailleurs. Cette situation a renforcé la dépendance à des financements régionaux plus coûteux, les émissions sur le marché de l’UEMOA représentant déjà l’équivalent d’environ 8 % du PIB.

La quatrième peine, la plus stratégique à long terme, est celle de l’érosion de l’attractivité économique. Dans une région où les États se livrent une concurrence intense pour attirer les capitaux, la crédibilité financière est devenue un avantage compétitif majeur. Une notation dégradée, des difficultés de refinancement et une perception accrue du risque finissent mécaniquement par peser sur l’investissement, la croissance et l’emploi.

À ces quatre peines s’ajoute désormais un facteur particulièrement préoccupant : les tensions institutionnelles. Moody’s considère que les frictions entre les centres de pouvoir peuvent ralentir la mise en œuvre des réformes budgétaires et économiques nécessaires. Lorsqu’une agence de notation intègre explicitement le facteur politique dans son analyse, cela signifie que le risque institutionnel est devenu, à ses yeux, un risque économique à part entière.

Au fond, la période 2024-2026 aura été marquée par une abondance de diagnostics, d’audits et de révélations. Les problèmes ont été identifiés avec précision. Mais les marchés financiers, eux, ne rémunèrent pas les diagnostics. Ils évaluent la capacité à produire des résultats, à restaurer la confiance et à offrir une trajectoire lisible. La principale faiblesse de cette séquence n’est peut-être pas un déficit de compréhension des problèmes. Elle réside davantage dans la difficulté à transformer cette compréhension en résultats économiques visibles.

La principale leçon de cette séquence dépasse de loin les seules questions de dette, de déficit ou de notation financière. Elle met en lumière les effets potentiellement dévastateurs du populisme économique lorsqu’il se substitue à la compétence, à la méthode et à la capacité d’exécution.

Dans un contexte marqué par une crise des finances publiques, des tensions de refinancement, une dégradation de la signature souveraine et une érosion de l’attractivité économique, le populisme peut donner l’illusion de l’action alors qu’il reporte les décisions difficiles. Il prospère sur la dénonciation, la recherche permanente de responsables et la mise en scène de ruptures symboliques. Mais les marchés, les investisseurs et les partenaires financiers ne jugent pas les intentions ; ils évaluent les résultats, la cohérence des politiques publiques et la crédibilité des trajectoires économiques.

Le risque le plus grave apparaît lorsque le discours populiste devient un moyen de masquer des insuffisances de gouvernance ou une incapacité à transformer un diagnostic pertinent en solutions concrètes. Pendant que l’attention publique se concentre sur les polémiques, les audits sans fin ou les affrontements politiques, les déséquilibres budgétaires persistent, le coût de la dette augmente, les investisseurs se retirent et la confiance s’érode progressivement.

L’expérience sénégalaise avec Ousmane SONKO comme premier ministre dans la période 2024 et 2026 pourrait ainsi constituer un cas d’école dans les formations de géopolitique, de gouvernance publique et d’intelligence économique. Elle illustre comment un pays peut disposer d’un diagnostic juste, d’une forte légitimité politique et d’un important capital d’espoir, tout en s’enfonçant progressivement dans une crise de crédibilité lorsque la communication prend le pas sur l’exécution et que les promesses l’emportent sur les résultats.

Au final, les peuples peuvent être sensibles aux discours, mais les économies répondent à d’autres règles. Elles réagissent à la confiance, à la prévisibilité, à la stabilité institutionnelle et à la qualité de la gouvernance. Lorsqu’un pays perd ces repères, le populisme cesse d’être une simple stratégie politique ; il devient un coût économique majeur.

La véritable leçon de cette quadruple peine est donc que la compétence ne peut jamais être remplacée par la rhétorique. Dans un monde où les capitaux circulent librement, où les investisseurs comparent les pays en temps réel et où la confiance constitue la principale richesse d’un État, l’incompétence dissimulée derrière le populisme finit toujours par être présentée à la facture du pays tout entier.

« Le populisme est souvent le dernier refuge de l’incompétence : il transforme les promesses en discours, les échecs en accusations et les problèmes de gouvernance en crises nationales. »

Lansana Gagny SAKHO