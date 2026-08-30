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Mamadou Habib Diop lance un vaste programme d’autonomisation des femmes à Touba et Mbacké

30 août 2026 Economie

Le coordinateur communal de la formation politique au pouvoir à Touba, Mamadou Habib Diop, a annoncé la mise en place d’un programme d’accompagnement destiné aux femmes de la cité religieuse. L’annonce a été faite à l’issue d’un rassemblement politique tenu dansle département de Mbacké, réunissant les femmes leaders de Kiray et de Touba.

Ce programme prévoit des financements, des sessions de formation et un soutien à la commercialisation des produits locaux pour lutter contre la précarité. L’initiative vise à concrétiser les orientations du chef de l’État en matière d’autonomisation économique. « Le président Bassirou Diomaye Faye est quelqu’un qui attache beaucoup d’importance à la femme. Lors des conseils des ministres, il a toujours pensé à l’autonomisation des femmes », a déclaré Mamadou Habib Diop, assurant que « les financements vont arriver, les formations, les accompagnements pour la commercialisation des produits ».

Lors de ce rassemblement, les militantes locales ont réaffirmé leur ancrage politique et leur soutien au chef de l’État. « Que Diomaye sache que s’il décroche Touba, le combat est gagné au Sénégal et nous réitérons notre engagement à le soutenir. Qui veut atteindre Diomaye doit d’abord passer sur nous », ont-elles affirmé. Pour les responsables politiques du département de Mbacké, cette mobilisation marque le lancement des opérations de massification en vue des prochaines échéances locales

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