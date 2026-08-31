Kounoune sous la menace des eaux : Des milliers d’habitants bientôt relégués dans les écoles ?

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Terrassements dénoncés, bassins de rétention menacés et absence de matériel de pompage : les habitants de Kounoune redoutent de devoir quitter leurs maisons dès la prochaine forte pluie.

À Kounoune, la question n’est plus seulement de savoir s’il va pleuvoir, mais de savoir où ira l’eau lorsque les premières fortes précipitations tomberont. Dans plusieurs cités et quartiers de la zone, les habitants dénoncent une situation qu’ils jugent préoccupante : des terrassements réalisés par un promoteur immobilier auraient modifié le cours naturel des eaux et empêché leur écoulement vers les bassins de rétention prévus à cet effet.

​Dans le même temps, le matériel de pompage qui, selon les riverains, était auparavant mobilisé par le Génie militaire n’aurait toujours pas été mis à disposition depuis le transfert de la gestion à l’Agence de Développement Municipal (ADM). Face à cette situation, les populations se sont mobilisées ce dimanche 31 août pour lancer un appel à une intervention urgente des pouvoirs publics.

​À Kounoune, le chemin de l’eau inquiète

​Moussa Sow est délégué de la cité Oasis et coordonnateur du Comité local de développement regroupant plusieurs cités et quartiers de la zone : Oasis, Port, Ancar, Solution, Air France, le village de Darou Thioubou et ses différentes unités, ainsi que d’autres cités résidentielles.

​Selon lui, les difficultés d’accès constituent déjà une partie du problème. Une voie de contournement, jusque-là non finalisée, devait permettre de désenclaver la zone.

​« Le problème que nous avons est lié aux voies d’accès. D’abord, quand il pleut ici, on ne peut ni entrer ni sortir », explique-t-il.

​Moussa Sow assure toutefois que des échanges avec le directeur général de Promoville et les autorités ont permis de faire avancer ce dossier.

​« Fort heureusement, nous avons discuté avec le directeur général de Promoville et l’ensemble des autorités, qui ont pris les dispositions nécessaires pour que la voie soit disponible dès aujourd’hui. C’est donc un problème réglé et nous remercions les autorités à ce sujet », souligne-t-il.

​Mais pour les habitants, l’inquiétude majeure réside ailleurs : l’évacuation des eaux pluviales.

Des terrassements qui inquiètent les riverains

​Selon Moussa Sow, les eaux provenant de la zone de Kounoune convergent vers Oasis et Air France avant de poursuivre leur chemin en direction du lac Rose.

​Les habitants craignent aujourd’hui que ce circuit ne soit perturbé par les travaux réalisés dans la zone.

​Moussa Sow met en cause les terrassements effectués par un promoteur immobilier. D’après lui, ces aménagements empêcheraient les eaux de rejoindre normalement les bassins de rétention.

​« Toute l’eau qui quitte la zone de Kounoune se dirige vers la cité Oasis et la cité Air France et devrait normalement continuer vers le lac Rose. Or, un promoteur immobilier a réalisé des terrassements de telle sorte que l’eau ne peut plus entrer dans les bassins de rétention créés à cet effet », affirme-t-il.

​Les eaux risquent alors de contourner les ouvrages pour se diriger vers les zones habitées. Selon les populations, ce phénomène aurait déjà provoqué des situations critiques lors des précédents épisodes pluvieux.

​« L’eau est obligée de contourner les ouvrages et d’inonder les cités environnantes. Les populations sont contraintes de quitter leur logement pour se réfugier dans les écoles et vivre dans des conditions très précaires », déplore Moussa Sow.

​Derrière le problème technique se dessine ainsi un risque humain majeur : des familles pourraient être obligées d’abandonner temporairement leur domicile.

Pour Moussa Sow, le constat est sans appel : « Ce qui est clair, c’est que lorsqu’il pleuvra fort, les populations seront obligées de sortir de chez elles », prévient-il.

​À Oasis, Air France, Port, Ancar, Darou Thioubou et dans les autres cités impactées, les habitants réclament des mesures immédiates avant la prochaine grosse averse.

​Une course contre la montre est engagée à Kounoune pour éviter que l’eau ne transforme une nouvelle fois les habitations en zones sinistrées et les écoles en centres d’hébergement d’urgence.

avec Seneweb