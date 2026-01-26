3e édition de la conférence mondiale sur le marché du travail : Macky Sall anime un panel sur le numérique à Riyad

Macky Sall, l’ancien Président du Sénégal, est actuellement à Riyad pour participer à la 3ème édition de la Conférence mondiale sur le marché du travail.

Cette conférence, qui se déroule les 26 et 27 janvier 2026, est organisée sous le thème « Le futur en progrès » et réunit des experts, des chefs d’entreprises et des représentants d’organisations internationales pour discuter des transformations du marché du travail liées à l’intelligence artificielle.

Macky Sall a animé un panel sur la thématique « Cliquer sans réfléchir : la fin de l’expertise », abordant les incidences des technologies numériques sur la prise de décision et la nécessité de préserver les compétences critiques face à l’automatisation croissante. Il a fait l’annonce lui-même sur sa page X.

Dans son message, l’ex Chef de l’État a salué le projet de Train express régional (TER) du Sénégal, cité en exemple par la Banque islamique de développement (BID) comme un projet structurant à impact majeur sur le développement du pays, selon lui. Il a, par ailleurs, exprimé ses remerciements aux autorités qui l’ont invitées à cette rencontre de haut niveau.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com