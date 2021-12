Adama Barrow déclaré vainqueur

C’était un vote crucial pour cette jeune démocratie. Le président sortant, Adama Barrow, a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle en Gambie dimanche 5 décembre.

Le président sortant, qui rempile, a obtenu 457 519 voix. Il devance Ousainu Darboe, 2e avec 238 253. Des résultats définitifs rendus publics 24 heures après le scrutin, par le président de la Commission électorale indépendante, Aliue Mamar Njie, 87 ans, supplié par une journaliste pour prononcer des chiffres audibles.

Avant même la proclamation finale, ses adversaires ont dit contester les résultats et se réserver « tous les moyens d’action ».

« A ce stade nous rejetons les résultats annoncés jusqu’à présent » par la commission, avait dit devant la presse Ousainu Darbo, au côté de deux autres des six concurrents, avant la proclamation des résultats définitifs. « Tous les moyens d’action sont sur la table », a-t-il ajouté en appelant « tous les Gambiens à rester calmes et pacifiques » le temps que des investigations soient conduites. Les représentants de ces candidats présents lors des opérations de comptage ont constaté « un certain nombre de problèmes », a-t-il dit.