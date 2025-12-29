45e rencontre annuelle des anciens de Koki : Amadou Ba réaffirme l’engagement de l’Etat à moderniser les « daaras »

Partager Facebook

La 45ᵉ rencontre annuelle islamique de solidarité des anciens du Daara de Koki s’est tenue dans la cité religieuse de Koki, en présence des autorités administratives et territoriales de la région. Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Amadou Bâ, a représenté le gouvernement à cet événement, aux côtés de son collègue ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage.

Dans son intervention, le ministre Amadou Bâ a transmis les salutations et félicitations du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que du Premier Ministre, Ousmane Sonko. Il a souligné le rôle historique et éducatif de l’Institut islamique Cheikh Ahmadou Sakhir Lo de Koki, fondé en 1939, qui est un modèle d’excellence dans l’enseignement coranique, général, technique et professionnel.

« Le Daara de Koki est un haut lieu de transmission des valeurs de foi, de solidarité, de citoyenneté et de vivre-ensemble », a déclaré le ministre. Il a également salué la contribution majeure de l’Institut de Koki à la formation de cadres, d’opérateurs économiques et de citoyens engagés, ainsi que son apport à la mise en œuvre de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Le ministre a saisi l’occasion pour réaffirmer l’engagement constant de l’État du Sénégal en faveur du développement et de la modernisation des daaras, de la protection des enfants et de la promotion d’un système éducatif inclusif, respectueux des valeurs culturelles et spirituelles du pays. « L’État du Sénégal est résolu à poursuivre son soutien aux daaras, pour qu’ils continuent à jouer leur rôle de formation et d’éducation dans la société », a-t-il ajouté.

La 45ᵉ édition de cette rencontre a été placée sous le sceau de la foi, de la solidarité et de l’excellence.

Publié par EL HADJI MODY DIOP