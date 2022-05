TO GO WITH AFP STORY BY BONIFACE MURUTAMPUNZI French-Senegalese historian at the School for Advanced Study of the Social Sciences (EHESS) Pap NDiaye poses on February 13, 2012 at the EHESS in Paris. N'Diaye is a pioneer in black studies in France dealing with racial discrimination and minorities issues. AFP PHOTO MEHDI FEDOUACH / AFP PHOTO / MEHDI FEDOUACH

France: Un Sénégalais nommé ministre de l'éducation nationale C'est la grande surprise de ce gouvernement. Universitaire et historien reconnu et frère de la romancière Marie Ndiaye, Pap Ndiaye a été nommé ministre de l'Education nationale. Une surprise, une vraie. Alors que la rumeur annonçait Gabriel Attal à ce ministère, c'est l'historien Pap Ndiaye qui a été nommé ministre de l'Education nationale. Agrégé et docteur en histoire, professeur des universités à Sciences Po Paris et ancien directeur du département d'histoire de l'Institut d'études politiques (IEP), Pap Ndiaye est un spécialiste de l'histoire sociale des États-Unis, particulièrement celle des minorités – les Black Studies. Après avoir été conseiller scientifique de l'exposition « Le Modèle noir » au musée d'Orsay, Pap Ndiaye avait pris la direction générale de l'établissement public du Palais de la Porte Dorée, qui rassemble le Musée national de l'histoire de l'immigration et l'Aquarium tropical. Né à Antony dans les Hauts-de-Seine le 25 octobre 1965, de père sénégalais et de mère française, Pap Ndiaye a pour soeur la romancière Marie NDiaye , qui avait obtenu le Goncourt pour «Trois femmes puissantes». Lui aussi a écrit de nombreux ouvrages, dont «Obama dans l'Amérique noire» et «La Condition noire : essai sur une minorité française». Dans une interview accordée au «Monde», après sa nomination au palais de la Porte Dorée, il expliquait prendre le risque d'être un alibi. «Ce risque est tout à fait secondaire par rapport à l'intérêt d'ouvrir une voie. Quand un enfant d'origine africaine voit le directeur du Palais de la Porte-Dorée à la télévision, et qu'il lit mon nom, typiquement sénégalais bien que je sois français, il peut se dire : « Tiens, il y a du nouveau, et c'est un établissement culturel, ça a l'air intéressant… » Pour reprendre le lexique américain, nous avons besoin de « role models ». En matière de diversité dans les établissements culturels, il reste beaucoup à faire !», confiait-il en 2021.

