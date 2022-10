66e congrès de l’Union internationale des avocats (UIA) : 1000 avocats du monde à Dakar pour cinq jours

L’Union internationale des avocats (UIA) tient son 66e congrès à Dakar les 26 et 30 octobre. Selon la source, 1000 avocats prendront part à ces assises de l’organisation créée en 1927 et regroupant 2000 membres de 110 pays pour 200 barreaux.

Le journal rapporte que deux thèmes seront au menu : «La gouvernance des ressources minières et énergétiques en Afrique et au-delà» et «L’efficacité et la pertinence des systèmes judiciaires». La cérémonie officielle est prévue au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD).

Avec sa tenue à Dakar pour la première fois, c’est une situation anormale qui vient d’être corrigée. «L’Uia se devait, au regard de sa vocation pluriculturelle et multilingue, à près d’un siècle d’existence, d’effacer une anomalie, voire réparer une injustice, en posant enfin ses pénates en Afrique subsaharienne, le temps d’un congrès», appuie Pape Laïty Ndiaye, président du 66ème congrès de l’Uia. Dakar a été choisie en novembre 2018, mais la survenue du Covid-19 a provoqué un gel de toutes les activités.

C’est la première fois que l’UIA tient son congrès en Afrique sub-saharienne. Pape Leyti Ndiaye, le futur ex-bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal, présidera les assises qui seront ponctuées par une Assemblée générale et des activités culturelles. Pendant cinq jours, ces juristes vont discuter de «la gouvernance des ressources minières et énergétiques en Afrique et au-delà», de «l’efficacité et la pertinence des systèmes judiciaires». Pour lui, c’est un thème de réflexion essentiel «pour l’appréciation de nos modèles de société». «En tant qu’avocats, nous sommes totalement impliqués dans le fonctionnement de nos systèmes judiciaires, la notion d’auxiliaire de Justice est totalement dépassée. Nous sommes l’une des composantes essentielles du parcours judiciaire, à la fois acteur et observateur», enchaîne Hervé Chemouli. Il salue l’engagement actif du Barreau du Sénégal et de ses bâtonniers et des membres du Conseil de l’Ordre.

Juste retenir que l’Union internationale des avocats, créée en 1927, regroupe des membres issus de 110 pays. Soit près de deux millions d’avocats. D’après la note de présentation de l’évènement, elle favorise le développement professionnel, l’acquisition de savoirs, la création d’un réseau et promeut l’Etat de Droit, défend l’indépendance et la liberté des avocats dans le monde et renforce l’amitié, la collégialité et le réseautage entre ses membres.