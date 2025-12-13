Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Screenshot 20251213 1838522

68e sommet des chefs d’Etat de la CEDEAO : Bassirou Diomaye Faye accueilli en grande pompe à Abuja

13 décembre 2025 Actualité

Le Président de la République a quitté Dakar ce jour à destination d’Abuja, en République fédérale du Nigeria, où il est arrivé dans l’après-midi, en vue de sa participation à la 68ᵉ Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, prévue le 14 décembre 2025.


À son arrivée dans la capitale nigériane, le Chef de l’État a été accueilli avec les honneurs militaires, traduisant le caractère solennel de ce rendez-vous régional majeur consacré aux enjeux de paix, de sécurité, de stabilité politique et d’intégration en Afrique de l’Ouest.

Tags

Vérifier aussi

seydi gassama 1 0

Démolitions d’habitations à Tivaoune Peulh : Seydi Gassama sonne l’alerte

La situation à Tivaouane Peulh suscite une vive inquiétude. Selon Seydi Gassama, défenseur des droits …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved