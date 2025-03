69e Session de la Commission de la Condition de la Femme aux Etats-Unis : Le Sénégal citée en exemple

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les honorables Députées Thérèse Faye, Anta Babacar Ngom et Fama Bachir Ba prennent part à la 69e session de la Commission de la Condition de la Femme (CSW69), qui se déroule à New York du 10 au 21 mars 2025, sur invitation du Parlement Panafricain.

Cette année, la CSW69 coïncide avec le 30e anniversaire de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Pékin en 1995. Cette conférence a marqué un tournant majeur dans le programme mondial pour l’égalité des sexes. 189 États, dont les États-Unis, le Mexique, le Sénégal, l’Italie et la France, ont adopté à l’unanimité la Déclaration et le Programme d’action de Pékin, s’engageant à mettre en œuvre ses recommandations dans leurs politiques nationales et à rendre compte régulièrement de leurs progrès en matière d’autonomisation des femmes.

Le Parlement Panafricain participe activement à cette CSW69, aux côtés de l’Union africaine, de la Direction des Femmes, du Genre et de la Jeunesse, de la Mission permanente d’observation de l’UA auprès des Nations Unies, et du Groupe Afrique, qui jouent un rôle clé dans la représentation des intérêts du continent.

Cette session constitue une opportunité cruciale pour l’Afrique d’affirmer sa vision et ses engagements en faveur de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes. Le lundi 17 mars, les honorables députées ont pris part aux travaux du colloque sur les femmes et le plaidoyer en faveur du genre, dans le cadre du protocole sur la libre circulation de l’Union africaine.

Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de Mme Fatou Binetou Diop, envoyée spéciale de la Commission de l’Union africaine pour les Femmes, la Paix et la Sécurité, et du Dr Fatou Sow Sarr, Commissaire chargée du Développement humain et des Affaires sociales de la CEDEAO.

La participation de l’Assemblée nationale du Sénégal a été saluée par les participants pour la qualité de ses contributions, mais aussi pour ses avancées concrètes en matière de droits des femmes, notamment à travers la loi sur la parité.