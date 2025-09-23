80e session de l’AG de l’ONU : Télescopage à New-York

Partager Facebook

Dans la salle de l’Assemblée générale plongée dans l’obscurité et baignée de lumière bleue, l’ONU a célébré son 80e anniversaire. Le Président Diomaye Faye et son prédécesseur Macky Sall sont tous les deux présents au pays de l’Oncle Sam.

Depuis hier lundi, les dirigeants mondiaux se réunissent au siège des Nations Unies, sur les rives de l’East River à Manhattan, pour ce qui s’annonce comme l’un des rassemblements annuels les plus importants de ces dernières années. La 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies s’est ouverte le 9 septembre 2025 à New York. Elle se poursuivra jusqu’en 2026 et aura pour moment fort le débat général, prévu du 23 au 29 septembre. Le thème retenu cette année est évocateur : « Better together: 80 years and more for peace, development and human rights » (« Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains »).

Agenda surbooké de Diomaye

Le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, arrivé dimanche, a aussitôt entamé un agenda diplomatique chargé. Dès son installation à New York, il a reçu en audience M. Patrick Achi, ministre d’État et conseiller spécial du président ivoirien Alassane Ouattara, porteur d’un message de ce dernier. Le président sénégalais s’est également entretenu avec S.E. Petr Pavel, président de la République tchèque. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales et sur de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans les domaines économique, technologique et éducatif. Les deux dirigeants ont affiché leur volonté commune d’approfondir le partenariat entre Dakar et Prague.

De son côté, à son arrivée à New York, Macky Sall, ancien président de la République du Sénégal, a été accueilli avec tous les honneurs. Il est accompagné de son épouse, Marieme Faye Sall, marquant ainsi sa présence sur la scène internationale, même après avoir quitté ses fonctions. L’ancien président du Sénégal, Macky Sall, dit avoir pris part, le 21 septembre à New York, au sommet consacré aux partenariats publics-privés (PPP). La rencontre a porté sur la nature des PPP au XXIe siècle, la sécurisation des minerais critiques, le développement des chaînes de valeur locales et l’intégration des technologies émergentes, dont l’intelligence artificielle.

L’ancien chef d’État sénégalais a également souligné avoir « plaidé pour la prise en compte des besoins et contraintes spécifiques à l’Afrique », appelant à un partenariat plus équilibré qui intègre les priorités du continent dans un contexte de transformations mondiales.