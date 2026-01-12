Abdou Karim Gueye arrêté à Médina

Partager Facebook

Abdou Karim Guèye, plus connu sous le nom de Xrum Xax, a été arrêté par la police ce lundi devant les locaux de l’unité de la Médina-Centrale. Seneweb qui a donné indique que l’activiste s’était rendu à la police de la Médina pour demander la libération de personnes en situation de handicap récemment arrêtées.

Les raisons de son arrestation ne sont pas encore communiquées mais tout porte à croire qu’elles sont liées à ses activités d’activisme et de défense des droits de l’homme.

À noter que c’est la deuxième fois que Xrum Xax est interpellé en l’espace de moins de deux mois. En décembre 2025, il avait été arrêté lors d’une distribution de flyers, mais avait été libéré quelques heures plus tard.