Abdoulaye Fall est le nouveau président de la Fédération sénégalaise de football

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Abdoulaye Fall, ancien vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) et président de la Ligue régionale de Diourbel, a été élu président de la FSF ce dimanche 3 août, à l’issue du second tour de l’Assemblée générale élective au Cicad de Diamniadio. Le processus électoral, entamé samedi matin, a connu un second tour décisif. Abdoulaye Fall s’est imposé « haut la main » face à son adversaire Mady Touré, avec 322 voix contre 30. 16 bulletins nuls ont également été recensés.



Avec 322 voix contre 30 pour Mady Touré, et 16 bulletins nuls, Fall s’impose largement, marquant la fin d’une ère pour le football sénégalais.Cette victoire met un terme aux 16 ans de présidence d’Augustin Senghor (2009-2025), marqués par la victoire à la CAN 2021 et deux qualifications consécutives à la Coupe du monde.

La défaite de Senghor, éliminé dès le premier tour avec 92 voix, reflète une forte aspiration au renouveau exprimée par les acteurs du football. Mady Touré, qui a dénoncé des « cas de fraude » après le premier tour, n’a pas réussi à mobiliser suffisamment de soutiens pour contrer la coalition d’Abdoulaye Fall, soutenue par des figures influentes comme Cheikh Seck et Abdoulaye Seydou Sow.

Abdoulaye Fall, qui prône l’unité et la stabilité à travers son programme PRAXIS, s’engage à moderniser le football sénégalais, renforcer les infrastructures et promouvoir l’emploi des jeunes via le sport. Son élection ouvre une nouvelle page pour le football national, avec des défis majeurs à venir, notamment la CAN 2025 et les qualifications pour la Coupe du monde 2026.