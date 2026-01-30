Uploader By Gse7en
Abdoulaye Fall sur les sanctions de la CAF : « Le plus important, c’est qu’on conserve notre titre »

30 janvier 2026 Actualité

Le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Fall, a réagi aux sanctions sévères infligées au Sénégal suite aux débordements lors de la finale de la CAN.

Invité sur la RFM ce matin, il a déclaré que « le plus important c’est qu’on puisse conserver notre titre » et que ces sanctions « ça va avec le football ». Il a également souligné que le Sénégal a déjà été sanctionné au cours de la compétition et que ces sanctions sont similaires à celles infligées au Maroc. « Ce sont ces mêmes sanctions qui sont infligées au Sénégal et au Maroc. On prend acte et on va évaluer après », a-t-il ajouté, en marge de l’inhumation du père de Kalidou Koulibaly, capitaine des lions du Sénégal.

Pour rappel, le Sénégal fait actuellement l’objet de lourdes sanctions de la part de la Confédération Africaine de Football (CAF). Les sanctions pécuniaires s’élèvent à plus de 350 millions FCFA. Dans ce lot de sanctions, le sélectionneur national en l’occurrence Pape Thiaw écope de 5 matchs de suspension et Ilimane Ndiaye et Ismaïla Sarr écopent eux aussi 2 matchs de suspension.

