Accélération du New Deal Technologique : Le Sénégal et la Fondation Gates ont conclu un partenariat stratégique de plus de 10 millions de dollars

24 septembre 2025 Actualité

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu aujourd’hui en audience M. Bill Gates , président de la Fondation Gates, en marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies.

Cette rencontre a marqué une étape importante avec la conclusion d’un partenariat stratégique de plus de 10 millions de dollars, destiné à accélérer le New Deal technologique initié par le Chef de l’État.

Ce partenariat permettra de déployer une identité numérique universelle, de créer un hub d’intelligence artificielle au service de l’innovation dans la santé et l’agriculture, ainsi que de mettre en place une Delivery Unit garantissant transparence et efficacité.

En renforçant leur collaboration, le Sénégal et la Fondation Gates ouvrent une nouvelle ère, visant à positionner notre pays comme un pôle africain de l’innovation numérique et à offrir à chaque citoyen des opportunités concrètes dans un avenir inclusif et prospère.


 

