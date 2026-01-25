Accident grave sur l’autoroute de l’avenir : Le bilan fait état de 5 morts et 2 blessés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un grave accident de la circulation impliquant un poids lourd et un véhicule léger a fait 5 morts et 2 blessés, dont un dans un état grave, ce dimanche sur l’Autoroute de l’Avenir, à hauteur de l’axe Keur Ndiaye Lo–Rufisque.

Selon des informations relayées par Seneweb, le drame s’est produit lorsqu’un camion a heurté le terre-plein central et a perdu son conteneur, qui est tombé sur un véhicule particulier.

Le conducteur du camion a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, et sa responsabilité serait fortement engagée dans la survenue de l’accident si on s’en tient à la même source. Un troisième véhicule a aussi été impacté dans cet accident.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com