Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Accident à Matam : 18 victimes annoncées dans une collision
Accident à Matam : 18 victimes annoncées dans une collision

Accident grave sur l’autoroute de l’avenir : Le bilan fait état de 5 morts et 2 blessés

25 janvier 2026 Actualité

Un grave accident de la circulation impliquant un poids lourd et un véhicule léger a fait 5 morts et 2 blessés, dont un dans un état grave, ce dimanche sur l’Autoroute de l’Avenir, à hauteur de l’axe Keur Ndiaye Lo–Rufisque.

Selon des informations relayées par Seneweb, le drame s’est produit lorsqu’un camion a heurté le terre-plein central et a perdu son conteneur, qui est tombé sur un véhicule particulier.

Le conducteur du camion a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, et sa responsabilité serait fortement engagée dans la survenue de l’accident si on s’en tient à la même source. Un troisième véhicule a aussi été impacté dans cet accident.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

Tags

Vérifier aussi

1769339204828

Opération de sécurisation à Mbacké : Me Bamba Cissé participe à la patrouille avec les forces de l’ordre

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a supervisé une vaste opération de …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved