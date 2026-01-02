Accident sur la RN2 à Sakal : Trois blessés graves enregistrés

Uploader By Gse7en
Accident à Matam : 18 victimes annoncées dans une collision
2 janvier 2026 Actualité

Selon des informations relayées par Seneweb, un grave accident de la circulation s’est produit sur la Route nationale n°2 (RN2), à environ un kilomètre de Baralé Ndiaye, dans la commune de Sakal, département de Louga.

Selon la même source, un véhicule de type particulier transportant cinq personnes s’est renversé, faisant trois personnes grièvement blessées et deux autres occupants touchés à des degrés divers.

Les services de secours sont intervenus rapidement pour porter assistance aux victimes, qui ont été évacuées vers le district sanitaire de Sakal pour recevoir des soins.


Les causes exactes de l’accident n’ont pas encore été communiquées, mais une enquête devrait être ouverte pour établir les responsabilités.

