Accident sur le pont Mariama Niass : Un mort et un bus incendié

30 janvier 2026 Actualité

Un accident mortel a eu lieu sur le Pont Seyda Mariama Niass ce vendredi, impliquant un bus AFTU et un motocycliste, rapporte Seneweb.

Selon la même source, le conducteur de moto a été tué et un bus de la société AFTU a été incendié par les collègues de la victime en signe de protestation. Les témoignages recueillis sur place indiquent que le motocycliste aurait tenté un dépassement dangereux, ce qui aurait provoqué l’accident.

La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

