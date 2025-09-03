Accompagnement et soutien au secteur privé national : Le Directeur général des douanes au contact des entreprises industrielles

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce mercredi, 03 septembre 2025, le Directeur général des Douanes, Babacar MBAYE, a effectué une visite d’entreprise à l’Industrie des Boissons du Sénégal (IBS), embouteilleur de la Marque Coca-cola.

Ce déplacement est le premier d’une série de « visites d’écoute active » des capitaines d’industrie par le DGD.

L’objectif de ces visites est de s’enquérir de la situation desdites entreprises et de leur apporter tout le paquet de services nécessaires au développement de leurs activités.

À son arrivée à l’IBS, Babacar MBAYE a été accueilli par le Top management de la société, avec à sa tête son fondateur et PCA, Kassim El SAHILI. Dans son mot de bienvenue, Monsieur SAHILI a exprimé au Directeur général des Douanes et à sa délégation toute sa reconnaissance pour l’honneur qu’il leur a fait de consacrer sa première sortie en entreprise à leur unité industrielle.

S’agissant du partenariat avec les Douanes, IBS bénéficie du statut d’Opérateur économique agréé (OAE), des avantages liés aux régimes douaniers et compte ouvrir son entrepôt industriel courant septembre 2025.

Ces avantages sont accordés dans le cadre de la facilitation et de l’accompagnement des entreprises nationales, notamment celles qui sont reconnues comme des modèles dans le respect des procédures douanières, la transparence et l’engagement citoyen.

L’entreprise IBS est une grosse machine d’importation de matières premières avec un volume de 17 000 TEU (environ 7 conteneurs par jour) pour 6,5 milliards de recettes douanières au titre de l’année 2024.

Au cours des échanges qui ont suivi la présentation sur l’IBS et ses attentes, le Directeur général des Douanes a, d’abord, salué le partenariat qui existe entre l’Industrie des Boissons du Sénégal et les Douanes sénégalaises et souligné l’importance de renforcer la collaboration entre les deux structures. Pour Babacar MBAYE, le partenariat IBS-Douanes doit être donné en exemple en ce sens qu’il a permis d’accompagner l’entreprise d’une manière efficace dans son projet de développement horizontal et d’éviter des situations contentieuses. « Le contentieux doit être accidentel et non organisé », a ajouté le DGD. C’est la raison pour laquelle, la Direction générale des Douanes a pris l’option de travailler davantage sur des offres adaptées pour accompagner les opérateurs qui sont dans la légalité. Cela passe d’abord par l’écoute et le contact permanent aux fins d’identifier les difficultés et d’en apporter les solutions idoines. C’est tout le sens de ce déplacement au cours duquel le Directeur général a visité les installations de IBS et constater de visu le niveau des investissements réalisés et leur impact sur l’économie nationale et la création d’emplois.

Des solutions pratiques ont été apportées, séance tenante, à plusieurs des sollicitations exprimées par l’Industrie des Boissons du Sénégal. Pour le reste, un suivi rigoureux et une passerelle de dialogue permanent seront établis avec la DGD à travers la Direction des Opération douanière (DOD) et la Direction de la Facilitation et du Partenariat avec l’Entreprise (DFPE). Un échange de cadeaux et une photo de famille ont mis fin à la visite.