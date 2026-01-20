Accueil des lions de la Téranga : Bassirou Diomaye Faye invite l’opposition au Palais

Partager Facebook

Le Sénégal célèbre ses héros qui ont ramené la Coupe d’Afrique des Nations pour la deuxième dans l’histoire du Sénégal. De Patte d’oie au Palais de la République en passant par Castors, les sénégalais sont sortis en masse pour accueillir les lions de la Téranga.

Une cérémonie est prévue au Palais présidentiel où l’opposition et le pouvoir sont unis pour fêter cette victoire symbolique. Des opposants réunis autour du Front pour la défense de la République (FDR) et d’autres comme Thierno Bocoum ont confirmé avoir reçu une invitation de la part du Président de la République. Une invitation à laquelle ils ont répondu favorablement au nom de la République.

