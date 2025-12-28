Accusé de licenciements abusifs et de gestion opaque : Ibrahima Diop, DG du FHS répond à ses détracteurs et apporte des précisions

Ibrahima Diop, administrateur du Fonds pour l’Habitat Social (FHS), a publié un communiqué pour répondre aux accusations de gestion opaque et de licenciement abusif qui ont été portées contre lui ces dernières semaines. Selon M. Diop, ces accusations sont « erronées, infondées et diffamatoires » et visent à porter atteinte à son image et à sa crédibilité.

Il précise que ces attaques émaneraient d’anciens agents licenciés dans le cadre d’un processus rigoureusement encadré et mené sur la base d’audits indépendants. Il rappelle, à cet effet, qu’il a pris ses fonctions en août 2024 et a immédiatement engagé une démarche de diagnostic pour comprendre les raisons pour lesquelles le FHS ne parvenait pas à remplir pleinement sa mission.

D’après lui, des audits ont été commandités et réalisés, notamment un audit du cycle Approvisionnement-Achat et un audit organisationnel et les conclusions de l’audit des compétences ont montré que 14% du personnel présente un profil pleinement adapté à son poste, 43% dispose d’un profil apte et évolutif, 21% présente un profil non évolutif et 21% un profil non adapté aux fonctions occupées.

Sur la base de ces audits, un plan social a été proposé et approuvé par le Conseil d’Orientation du FHS si on s’en tient à ses dires. À l’issue, 15 agents ont été concernés : 8 agents ont été redéployés avec un plan de formation adapté, 2 agents ont été licenciés pour faute grave et 5 agents ont bénéficié d’une proposition de départ négocié, dont 3 ont accepté.

Par ailleurs, M. Diop dit réaffirmer son engagement en faveur d’une gestion rigoureuse, transparente et responsable du FHS, exclusivement au service de l’intérêt général et de la mission qui lui a été confiée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Il souligne que l’effectif global du FHS n’a pas augmenté depuis sa prise de fonction, à l’exception du recrutement d’un seul agent en novembre 2024, pour répondre à un besoin opérationnel avéré.

Publié par EL HADJI MODY DIOP