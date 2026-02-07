Uploader By Gse7en
Actes contre nature : Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé arrêtés

7 février 2026 Actualité

La brigade de recherches de Keur Massar a procédé à l’arrestation de deux personnalités connues dans le milieu du show bizz sénégalais. Il s’agit de Pape Cheikh Diallo et de Djiby Dramé qui seraient impliqués dans le cadre d’une enquête sur un réseau présumé d’homosexuels.

Selon des informations relayées par Seneweb, Pape Cheikh Diallo, animateur de l’émission « Quartier Général » sur TFM, a été arrêté vendredi dernier après avoir été dénoncé par le banquier Doudou Lamine Dieng, qui a affirmé entretenir une relation de couple avec lui. Lors de son interrogatoire, Pape Cheikh Diallo a reconnu les faits qui lui sont reprochés, d’après la même source.

Dans le lot des personnes arrêtées, figure Djiby Dramé, artiste-chanteur. Au total, 12 personnes ont été interpellées, dont 7 porteuses du VIH/sida. Les mis en cause sont accusés d’association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du VIH/sida et mise en danger de la vie d’autrui.


 

