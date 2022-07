Actualités « Kogn Bi » du 05 07 2022: Les festivités du 4-Juillet endeuillées près de Chicago. Des coups de feu ont éclaté lundi dans la ville de Highland Park…Après l’étape Tambacounda, la coalition Aar Sénégal a été de nouveau interdit de distribuer des flyers dans la région de Kolda…Pensionnaire de National 3 la saison dernière, l’Athlético Marseille a déposé le bilan, révèle le site Mars Actu ce lundi…

Abdourahmane Diouf encore arrêté

Après l’étape Tambacounda, la coalition Aar Sénégal a été de nouveau interdit de distribuer des flyers dans la région de Kolda, ce lundi. Leur visite a été interrompue par les autorités administratives. Dr Abdourahmane Diouf et sa délégation ont été même convoqués dans le bureau du Commissaire qui leur a informé des instructions du Préfet. « Comme hier (avant-hier) à Tambacounda, notre visite à Kolda a été interrompue par les autorités administratives. Nous avons été convoqués dans le bureau du Commissaire qui nous a informé des instructions du Préfet. Nous leur avons rappelé que nous ne sommes pas d’accord avec leur interprétation de la loi, mais que nous sommes disposés à arrêter notre activité dans un souci d’apaisement. Le Sénégal est au-dessus de nous tous », a déclaré Dr Abdourahmane Diouf le président du parti AWALÉ. Toutefois, ils sont poursuivis leur route pour Goudomp et Sédhiou.

Meurtre

Un soudeur métallique a tué un vendeur de moutons à Dalifort, non loin du foirail de moutons de Séras. L. Gueye a planté un couteau à S. M. Thiam. Évacuée à l’hôpital de Pikine, la victime a fini par succomber à ses blessures. Traqué, le fugitif présumé auteur de ce crime odieux, est finalement tombé, hier lundi, suite à une filature rondement menée. Le présumé tueur a été cerné, vers 11 heures à bord d’une charrette à hauteur du rond-point de Dalifort. L’arme du crime, un couteau a été retrouvé par devers L. Guéye, lors de son interpellation. Interrogé sur les faits, le soudeur métallique est passé aux aveux. » Le vendeur de moutons m’a blessé à la main à l’aide d’un tesson de bouteille au cours de notre bagarre. Je lui ai planté un couteau en riposte » avoue-t-il devant les enquêteurs. Poursuivi pour meurtre, le soudeur métallique est actuellement en garde à vue dans les locaux du commissariat de Pikine pour les besoins de l’enquête.

Usa : 6 morts lors d’un défilé du 4 Juillet

Les festivités du 4-Juillet endeuillées près de Chicago. Des coups de feu ont éclaté lundi dans la ville de Highland Park, où était organisé un défilé pour la fête de l’indépendance américaine. Le bilan est déjà lourd: le maire fait état de 6 morts et au moins 24 blessés. Les tirs ont semé la panique dans les rues de cette petite ville cossue située sur les rives du lac Michigan, où des centaines de personnes s’étaient rassemblées dans la matinée pour les réjouissances du 4-Juillet. Un témoin des tirs, Michael, interviewée par la chaîne WGN a rapporté avoir vu un unique tireur, armé d’un fusil, « accroupi au sol qui avançait de manière méthodique, quasi militaire ». Selon la police de la commune voisine d’Evanston, un tireur présumé était activement recherché. « La fête du 4-Juillet est annulée, s’il vous plaît évitez le centre de Highland Park », a ajouté la municipalité sur sa page Facebook. Selon la police de l’État d’Illinois, la situation reste « en cours ».

19 nouvelles infections

Le bulletin quotidien consacré à l’épidémie du coronavirus fait état de 19 nouveaux cas ce lundi. Selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale c’est sur un échantillon de 748 tests, soit un taux de positive de 2,54 %. Parmi les nouvelles infections, 18 sont issus de la transmission communautaire et 1 importé enregistré à l’AIBD. Le MSAS indique que 13 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n’a été pris en charge dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n’a été pas notée au cours des dernières 24 heures. A ce jour, 86387 cas ont été déclarés positifs dom 84376 décédés et donc 37 sous traitement. Le nombre total de personnes vaccinés est 1. 490. 836.

Faillite

Pensionnaire de National 3 la saison dernière, l’Athlético Marseille a déposé le bilan, révèle le site Mars Actu ce lundi. Le club, anciennement appelé Marseille-Consolat et notamment repris il y a quelques années par Souleymane Diawara, était en proie à de très grosses difficultés financières. L’Athlético Marseille va disparaître après 60 ans d’existence. Cette issue était redoutée depuis longtemps, les gros problèmes financiers du club de National 3 étant connus depuis plusieurs mois. À la fin de la saison 2021-2022, le club avait d’ailleurs été rétrogradé en Régional 1.

Faillite (Bis)

Depuis plusieurs années, l’Athlético Marseille était notamment dirigé par Souleymane Diawara, arrivé en tant qu’actionnaire en 2017, et Karim Aklil (agent de joueurs associé au présentateur Cyril Hanouna), président depuis 2019. « Nous sommes aujourd’hui proches du dépôt de bilan, confiait en mai dernier, à La Provence, Jean-Luc Mingallon, ancien président de Marseille-Consolat revenu aux affaires fin 2021 pour aider le club, dans des propos rapportés par le site Foot Amateur. Nous nous sommes aperçus que les dettes laissées avoisinaient les 800 000 euros. Le club était totalement à l’abandon. Les joueurs n’étaient plus payés depuis quatre mois et il ne restait que deux éducateurs pour s’occuper de 120 licenciés ». La sentence du tribunal judiciaire a donc fini par tomber.